        Haberler Dünya BM: Lübnan'da en az 277 çocuk hayatını kaybetti | Dış Haberler

        BM: Lübnan'da en az 277 çocuk hayatını kaybetti

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Lübnan'da İsrail'in saldırılarının başladığı 2 Mart'tan bu yana "en az 227 çocuğun" hayatını kaybettiğini, 700'den fazlasının da yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:55 Güncelleme:
        BM: Lübnan'da en az 277 çocuk hayatını kaybetti

        Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da İsrail'in saldırılarının başladığı 2 Mart'tan bu yana "en az 227 çocuğun" hayatını kaybettiğini, 700'den fazlasının da yaralandığını bildirdi.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

        İsrail'in saldırılarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bir raporu paylaşan Dujarric, "Lübnanlı yetkililer, 2 Mart'tan bu yana en az 277 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla çocuğun ise yaralandığını belirtiyor. Buna ek olarak, 350 binden fazla kişi yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

        Dujarric, yerinden edilen kişilerin büyük bir bölümünün temel hizmetlere erişimin kısıtlı olduğu ve aşırı kalabalık barınma koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

        Ateşkese dikkati çeken Dujarric, sahadaki durumun kırılganlığını korumaya devam ettiğini belirterek, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalarda İsrail ordusuna ait "topçu atışlarını ve yıkım faaliyetlerini" gözlemlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

        Dujarric, ülkedeki insani yardım müdahalelerinin "ihtiyaçlara kıyasla" yetersiz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Mart ayı ortasında, üç aylık bir süre zarfında 1 milyon kişiye ulaşmak amacıyla yapılan 308 milyon dolarlık acil yardım çağrısına bugüne kadar, aslında ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca yüzde 30'una tekabül eden 94 milyon dolarlık bir yanıt alınabildi." değerlendirmesinde bulundu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        SİİRT (AA) - Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle iki ahırı su bastı.

        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş