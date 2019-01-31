Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin İstanbul'daki temasları kapsamında, Şişli'de bir otelde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile basına kapalı görüştü. Olay günü konsolosluk önünde saatlerce bekleyen ve Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıkmaması üzerine durumu çevresine bildiren Cengiz'den bilgi alan Callamard, daha sonra STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyetin, İstanbul'daki temaslarını tamamladığı, gün içinde Ankara'ya hareket edeceği belirtilirken, başkentte devlet ve istihbarat temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

BM heyeti, dün de bazı gazeteci, STK temsilcileri ve Arap Medya Derneği yöneticileriyle bir araya gelmişti.

HEYET, 2 ŞUBAT'A KADAR TÜRKİYE'DE

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.

BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra, devletlerin ve bireylerin, gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

BM heyeti, dün hem Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun etrafında inceleme yaptı ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin Haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

CESET HALA BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.