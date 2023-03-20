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BMW Group gelirlerini yüzde 28 artırdı

BMW Group, 2022'yi 2 milyon 399 bin 632 adet araç satışıyla tamamladığını bildirdi. Alman üreticinin toplam gelirleri 2022'de yüzde 28.2 artarak 142 milyar 610 milyon euroya ulaştı. BMW Group'un vergi öncesi kârı 2022'de ise 23 milyar 509 milyon euro oldu

BMW Group gelirlerini yüzde 28 artırdı
HABERTURK.COM

BMW, Mini ve BMW Motorrad markalarını bünyesinde barındıran BMW Group, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı.

Alman üretici, yılın sonuna doğru ortaya çıkan ve lojistiği doğrudan etkileyen Çin'deki Covid önlemleri, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile yarı iletken krizi, ayrıca aksayan tedarik zincirlerine rağmen 2022'yi 2 milyon 399 bin 632 adet araç satışıyla tamamladığını bildirdi.

Bu dönemde Mini ve Rolls-Royce satışları 298 bin 943 seviyesinde gerçekleşirken BMW, 2 milyon 100 bin 689 aracı sahipleriyle buluşturdu. BMW Motorrad ise yıl boyunca 202 bin 895 motosiklet teslimatı gerçekleştirdi.

Grubun toplam gelirleri 2022'de yüzde 28.2 artarak 142 milyar 610 milyon euroya ulaştı. BMW Group'un vergi öncesi kârı ise 23 milyar 509 milyon euro oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 108 ARTTI

Öte yandan, BMW Group'un 2022'deki tamamen elektrikli araç satışlarındaki artış bir önceki yıla kıyasla yüzde 107.7 yükselerek grubun toplam CO2 salımına yüzde 9 oranında düşüş olarak etki etti.

Grubun tamamen elektrikli ve hibrit motorlu araç satışlarının toplamı 433 bin 792 olurken bu sonuç yüzde 18.1 artış olarak kayıtlara geçti.

Tamamen elektrikli araç satışları ise bu adedin 215 bin 752'sini oluşturdu.

2023'TE TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 15'İ ELEKTRİKLİ OLACAK

BMW Group'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli model gamında ve satışlarda dik bir büyüme yörüngesi öngörüldüğü aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, 2023'te BMW Group toplam araç teslimatlarının yüzde 15'ini tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.

2024'te grubun yeni otomobillerinin en az beşte birinin tamamen elektrikli olması planlanıyor. 2025 yılına kadar ise teslim edilen her dört yeni otomobilden biri tamamen elektrikli olacak.

Ayrıca BMW Group 2026'ya kadar gerçekleştirdiği araç teslimatlarında elektrikli otomobil payının toplam satışların üçte birini oluşturmasını hedefliyor.

NEUE KLASSE İÇİN GERİ SAYIM

Alman grup, yeni nesil otomobilleri için hazırladığı platformu Neue Klasse'nin pazara sunulacağı dönemde hammadde fiyatlarındaki değişimin ve gelişimin, şarj alt yapısındaki ilerleyişin hızlarına bağlı olarak 2030 senesinde yüzde 50'lik bir tamamen elektrikli araç payına ulaşmasını bekliyor.

Böylelikle grup bu döneme kadar 10 milyon adetlik elektrikli araç teslimatını aşmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, BMW Group dünya çapındaki tüm pazarların, gelecek 10 yılda tamamen elektrikli mobiliteye geçmesi için gerekli koşullara sahip olmayacağını varsayıyor.

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