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        Haberler Ekonomi Otomobil BMW'nin Macaristan fabrikasının inşası Togg referansıyla Türk firmasına emanet - Otomobil Haberleri

        BMW'nin Macaristan fabrikasının inşası Togg referansıyla Türk firmasına emanet

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Toggun Bursa'daki fabrikasını inşa eden Türk firması, bu projenin referansıyla dünya devi BMW'nin Macaristan'da kuracağı fabrikanın yapımında görev üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:36
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        BMW fabrikasını Türk şirket yapacak
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        ürkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa'daki fabrikasını inşa eden Türk firması, bu projenin referansıyla dünya devi BMW'nin Macaristan'da kuracağı fabrikanın yapımında görev üstlendi.

        Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Bursa'daki Togg fabrikasının yapımından Macaristan'da fabrika inşasına uzanan süreci anlattı.

        Firma olarak Togg'un üretiminin yapılacağı fabrika için açılan ihaleyi güçlü bir teklifle kazandıklarını belirten Arıoğlu, yoğun çalışmayla Gemlik'teki fabrikanın üretime başladığını hatırlattı.

        Arıoğlu, buradaki çalışmanın kendileri için önemli bir referans olduğuna dikkati çekerek, bu sayede dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BMW'nin Macaristan'da kuracağı fabrikanın yapım ihalesine katıldıklarını söyledi.

        Bunun için Temmuz 2022'de BMW yetkililerini, Togg fabrikasını gezmeye davet ettiklerini ifade eden Arıoğlu, şöyle konuştu: "Togg fabrikası şantiyesini gören BMW yetkilileri, Yapı Merkezinin kalite ve hız anlamında hedeflerini rahatlıkla karşılayacağını görerek, Avrupalı firmaların çoğunlukta olduğu birçok grubun katıldığı 'BMW Debrecen Elektrikli Otomobil Fabrikası Projesi'nin müteahhidi olarak bizi tercih etti. Böylece Türkiye'mizin gururu Togg'un referansıyla ihalesini kazandığımız BMW'nin Macaristan'daki fabrikasının yapımını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı, 2025'te de üretime başlatmayı hedefliyoruz."

        "PROJE, ULUSLARARASI ARENADA DA REFERANS OLACAK"

        "Projeyle Macaristan'ın Avrupa'nın elektrikli otomobil üretim pazarında güçlü bir pozisyona taşınmasına destek oluyoruz." diyen Arıoğlu, bir Türk şirketinin bu tip projelerde görev üstlenmesi ve işlerini başarıyla tamamlamasının Türk müteahhitliğinin adının duyulması için de uluslararası arenada referans olacağını anlattı.

        Arıoğlu, projenin gelecekte üstlenilecek işlere de yansıyacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yapı Merkezi tarafından önce yerli ve milli otomobil markamız Togg'un fabrikası, ardından dünya genelinde tanınan öncü otomobil üreticilerinden BMW'nin otomobil fabrikasının inşasının üstlenilmesi, benzer yatırımcılarla olası iş fırsatları yakalanması açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, BMW dışında dünyaca ünlü 4 büyük otomobil üreticisi firmanın yapacağı yatırımlarla ilgili bir süredir sıcak temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde övünç duyulacak yeni haberlerin duyurulması çok yakın. Macaristan'daki projenin bir diğer önemi ise babam merhum Ersin Arıoğlu'nun çizdiği rota doğrultusunda Slovenya'daki projelerden sonra Avrupa'da bu işin üstlenilmesidir."

        Arıoğlu, söz konusu projenin, 100'üncü yılı kutlanan Macar-Türk Dostluk Anlaşması açısından da Macaristan'ın ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, bir Türk firması olarak bundan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. olduğunu kaydetti.

        KULLANILAN BİRÇOK MALZEME TÜRKİYE'DEN

        Yapı Merkezinin Macaristan Projesi Direktörü Koray Karahasanoğlu da projeyi almak için fiyattan çok diğer faktörlere de odaklandıklarını ve kararlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Ülkenin en önemli yatırım projelerinden olan BMW otomobil fabrikası inşaatında önemli rol oynadıklarını vurgulayan Karahasanoğlu, bu projenin şirketleri için Avrupa'ya açılan kapı olduğunu söyledi.

        Karahasanoğlu, işin yapım sürecinde karşılaşılan zorluklara da değinerek, şunları kaydetti:

        "Projede karşılaşılan zorluklardan biri de insan kaynağı. Macaristan'da inşaatlarda çalışacak işçi bulmanın zor olması nedeniyle Romanya, Ukrayna gibi komşu ülkelerden ve Filipinler'den işçilere ihtiyaç duyuldu. Ayrıca Türk, Romen, Macar taşeron firmalarla da çalışıyoruz. Bu noktada projenin yapımında önemli bir yere sahip prekast ve çelik gibi pahalı ve sayıca fazla olan yapı elemanlarının da Türkiye'de üretilerek Macaristan'a ihraç edilmesi, Türkiye ekonomisi açısından önemli. Ülkemiz için de katma değer yaratmaya çalışıyoruz."

        Karahasanoğlu, BMW projesinin gelişmekte olan Macaristan inşaat sektörüne uygun ve önemli bir başlangıç adımı olduğunun bilinciyle ilk günden beri planlamalarını bu doğrultuda yürüttüklerini bildirdi.

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