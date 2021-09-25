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Borusan Oto, BMW’nin yeni kurumsal kimliğinin dünyada ilk kez uygulandığı ve BMW Store adı verilen yeni konsept tesisiyle Diyarbakır’da BMW ve BMWi Yetkili Satıcısı olarak hizmet vermeye başladı.

Kentte Mahabad Bulvarı üzerinde yerini alan, BMW otomobillerin yanı sıra giyim, aksesuar, bisiklet ve model araçların da sergilenip satıldığı Borusan Oto Diyarbakır'da, elektrikli otomobil şarj istasyonuna yer verildiği açıklandı.

Borusan Oto Diyarbakır’ın açılışında bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır’ın tarihinin her döneminde kültürel zenginliğinin yanında üretim ve ticaret alanında da merkez konumunda olduğunu belirterek, şehrin özellikle son 5 yılda yakaladığı huzur ve güven ortamıyla her geçen gün tarihteki misyonuna döndüğünü söyledi.

Şehirlere açılan nitelikli işyerlerinin, şehrin ve bölgenin gelişimine olumlu katkıda bulunduğunu söyleyen Karaloğlu, "Borusan Otomotiv, BMW'nin Türkiye'deki yeni konsept ilk showroomunu bugün Diyarbakır'da açıyorsa şehrimizin önemli bir cazibesi var demektir" dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de, dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan BMW Store’u, Diyarbakır’a taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Otomotiv sektörü gerek ürün gerekse hizmet tarafında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Elektrikli otomobiller her gün hayatımıza daha fazla girerken, bir yandan da internet üzerinden satış sistemine alışmaya başladık bile. Ancak bununla birlikte bir otomobile dokunmak, test sürüşü yapmak, sesini ve hatta kokusunu duymak karar aşamasının en önemli faktörleri olmaya devam edecek. Borusan Oto Diyarbakır gibi yeni ve modern showroom örneklerini önümüzdeki günlerde Denizli ve Trabzon’daki yatırımlar takip edecek" diye konuştu.

Açılışta söz alan Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan, Diyarbakır ile birlikte Borusan Oto’nun hizmet verdiği il sayısının 7’ye, hizmet noktasının ise 11’e yükseldiğini bildirdi.

Alsan, "Bu yeni konsept BMW showroomumuzla, Diyarbakır’la birlikte Mardin, Elazığ, Batman gibi çevre illerdeki BMW tutkunlarına da daha yakın olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca şarj istasyonumuzla da şehirdeki ihtiyacı karşılıyor olacağız" ifadesini kullandı.