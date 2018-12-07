Alman otomobil markası BMW'nin bir süre önce kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren SUV modeli X5, 2019 yılında Türkiye'de satışa sunulmayacak. BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv'in aldığı söz konusu kararın arkasında ise, modeli üretiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılması yatıyor.

Öyle ki, Türkiye'ye çelik ve alüminyum kısıtlamaları getiren ABD'ye, Türkiye de misilleme olarak bu ülkeden ithal edilen ürünlere ek vergiler uyguluyor. Dolayısıyla, X5'in ABD'de üretilen 3 litrelik motor seçeneğine gümrükte uygulanan vergi oranı da yüzde 120'ye çıkıyor. Neticede, aracın fiyatı olması gerekenden çok daha yüksek bir seviyeye çıkmış oluyor.

FİYATI 1 MİLYON 500 BİN LİRAYI BULUYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv BMW, MINI ve BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, BMW X5’in 3.0 lt hacmindeki motorla ABD’de üretiminin başladığını ancak buradan ithal edilen otomobillere uygulanmakta olan yüzde 120 gümrük vergisine tabi olması nedeniyle aracın fiyatının 1 milyon 500 bin TL seviyesini aşacağını söyledi.

Sakarya, "Bu sebeple 2019 yılının sonuna kadar BMW X5’i Türkiye’ye getiremeyeceğiz. Mevcut 2.0 dizel motorlu, ek gümrük vergisi devreye girmeden önce ithal ettiğimiz BMW X5’lere kampanyalar uyguluyoruz. Buna göre, Aralık ayına özel BMW X5’leri 618 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 150 bin TL kredi seçeneğiyle sunuyoruz" diye konuştu.

DİĞER MARKALARDA GETİRMEYEBİLİR

BMW'nin söz konusu hamlesini, ABD'den otomobil ithal eden diğer markaların da alması sürpriz olmayacaktır. Bu markalardan Mercedes'in ABD'de üretilen modeli GLE'nin yeni versiyonu, Jeep'in ABD'de üreterek dünyaya sattığı Cherokee modelinin makyajlı versiyonu ve bir süre önce Volvo'nun ABD'de üretimine başlanan S60 modelinin Türkiye'deki akıbetini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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