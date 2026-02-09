BMW X5 ve X7 Türkiye'de yeniden satışa çıktı

Alman otomobil üreticisi BMW'nin uzun yıllardır Türkiye'de satılmayan modelleri X5 ve X7 yeniden Türkiye pazarında sunulmaya başlandı.

3 litre hacminde mild hybrid-dizel motor güç ünitelerine sahip X5 xDrive40d ve X7 xDrive40d geniş gövde rengi, döşeme ve iç kaplama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, iki SUV model de M Excellence tasarım paketleriyle satın alınabilecek.

X5, adaptif LED farlar, aydınlatmalı BMW böbrek ızgaraları ve 22 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle bayilere geldi.

BMW X7 ise markanın ikonik çift far tasarımı, aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve 23 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle satışa çıktı. Ön koltuklardan başlayarak ikinci ve üçüncü sıra koltuklara kadar uzanan Sky Lounge Panoramik Cam Tavan, tavana entegre 15 binden fazla LED ışık elemanıyla birlikte alınabilen X7'de 3'üncü sıra koltuklar da bulunuyor.

X5 ve X7, 48V mild hybrid destekli dizel motorlarıyla 352 bg güç ve 720 Nm tork üretiyor.

Her iki modelde de sunulan Adaptif Çift Akslı Havalı Süspansiyon, 80 mm’ye varan ayar aralığıyla yol koşullarına uyum sağlarken; BMW X7’de yer alan Executive Drive Pro sistemi, elektromekanik aktif gövde stabilizasyon sistemi sayesinde gövde salınımını minimum seviyeye indiriyor.