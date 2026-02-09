Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil BMW X5 ve X7 Türkiye'de yeniden satışa çıktı - Otomobil Haberleri

        BMW X5 ve X7 Türkiye'de yeniden satışa çıktı

        BMW'nin ABD'de üretilen ve uzunca bir süredir Türkiye'de satılmayan modelleri X5 ile X7, yeniden satışa çıktı. Yapılan açıklamaya göre, her iki modelde de xDrive40d motor seçeneği görev yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 07:47 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:47
        Alman otomobil üreticisi BMW'nin uzun yıllardır Türkiye'de satılmayan modelleri X5 ve X7 yeniden Türkiye pazarında sunulmaya başlandı.

        3 litre hacminde mild hybrid-dizel motor güç ünitelerine sahip X5 xDrive40d ve X7 xDrive40d geniş gövde rengi, döşeme ve iç kaplama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

        Yapılan açıklamaya göre, iki SUV model de M Excellence tasarım paketleriyle satın alınabilecek.

        X5, adaptif LED farlar, aydınlatmalı BMW böbrek ızgaraları ve 22 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle bayilere geldi.

        REKLAM

        BMW X7 ise markanın ikonik çift far tasarımı, aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve 23 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle satışa çıktı. Ön koltuklardan başlayarak ikinci ve üçüncü sıra koltuklara kadar uzanan Sky Lounge Panoramik Cam Tavan, tavana entegre 15 binden fazla LED ışık elemanıyla birlikte alınabilen X7'de 3'üncü sıra koltuklar da bulunuyor.

        X5 ve X7, 48V mild hybrid destekli dizel motorlarıyla 352 bg güç ve 720 Nm tork üretiyor.

        Her iki modelde de sunulan Adaptif Çift Akslı Havalı Süspansiyon, 80 mm’ye varan ayar aralığıyla yol koşullarına uyum sağlarken; BMW X7’de yer alan Executive Drive Pro sistemi, elektromekanik aktif gövde stabilizasyon sistemi sayesinde gövde salınımını minimum seviyeye indiriyor.

        ABD'DEN İTHAL EDİLEN ARAÇLARIN VERGİSİ DÜŞTÜ

        22 Eylül'de yapılan düzenleme ile, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergileri getirildi.

        Bu gruptaki araçlardan içten yanmalı motora sahip ve hibrit olanlara yüzde 25, elektrikli ve plug-in hibrit olanlara ise yüzde 30 oranında ek vergi uygulamasına geçildi.

        Resmi Gazete'de aynı gün yayımlanan bir başka karar ile ABD'den ithal edilen otomobillere 2018 yılından bu yana uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi de kaldırıldı.

        ABD ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmadığı için, bu ülkeden ithal edilen içten yanmalı motora sahip araçlara da yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.

        İşte bu gelişme, 2018'den beri Türkiye'ye getirilmeyen ABD üretimi araçların yeniden satışa sunulabilmesinin de önünü açtı.

