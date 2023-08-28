Bob Barker 99 yaşında hayata veda etti

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Bob Barker, aynı zamanda 1956'dan 1975'e kadar 'Truth or Consequences' adlı bilgi yarışmasını da başarıyla sundu. Barker'ın 'The Price Is Right' ve 'Truth or Consequences' gibi programları, televizyon tarihinin en tanınmış ve sevilen yapımları arasında yer aldı.