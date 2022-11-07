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Haberler Futbol Dünya Futbolu Boca Juniors - Racing Club maçında savaşı çıktı: 10 kırmızı kart! - Spor haberleri
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Boca Juniors - Racing Club maçında savaşı çıktı: 10 kırmızı kart!

Boca Juniors ile Racing Club, Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde karşı karşıya gelirken mücadele bir anlamda tarihe geçti! Hakem Facundo Tello uzatmalara giden mücadelenin son anlarında tam 10 kırmızı kart çıkardı!

Boca Juniors - Racing Club maçında savaşı çıktı: 10 kırmızı kart! - Spor haberleri

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya gelirken uzatmaya giden mücadelenin son anları meydan savaşına döndü! Maçı yöneten hakem Facundo Tello, 90+4. dakika ile uzatmaların sonuna kadar 10 futbolcuya kırmızı kart çıkardı!

Mücadelede gol perdesini 19. dakikada Norberto Briasco açtı ve Boca Juniors 1-0 öne geçti. Racing Club'ın yanıtı gecikmedi ve 3 dakika sonra Matias Rojas skora dengeyi getirdi.

Hakem 90+5'te Boca Junirs'tan Sebastian Villa, Racing Club'tan ise Johan Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 tamamlandı.

30 DAKİKADA SEKİZ KIRMIZI KART!

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar altı Boca Juniors iki Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi.

Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için maçın hükmen 0-3 Racing Club lehine sayılması bekleniyor.

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