Mücadelede gol perdesini 19. dakikada Norberto Briasco açtı ve Boca Juniors 1-0 öne geçti. Racing Club'ın yanıtı gecikmedi ve 3 dakika sonra Matias Rojas skora dengeyi getirdi.

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya gelirken uzatmaya giden mücadelenin son anları meydan savaşına döndü! Maçı yöneten hakem Facundo Tello, 90+4. dakika ile uzatmaların sonuna kadar 10 futbolcuya kırmızı kart çıkardı!

Hakem 90+5'te Boca Junirs'tan Sebastian Villa, Racing Club'tan ise Johan Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 tamamlandı.

30 DAKİKADA SEKİZ KIRMIZI KART!

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar altı Boca Juniors iki Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi.