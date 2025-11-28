Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı Türkiye'ye gezmek için gelen baba, anne ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan bu olayla ilgili soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.11.2025 - 20:45 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:45 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL