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        Haberler Yaşam Böcek ilacı kullanmadan sivrisinekleri uzak tutmak mümkün mü: İşte sivrisineklerden kurtulmanın 10 yolu!

        Böcek ilacı kullanmadan sivrisinekleri uzak tutmak mümkün mü: İşte sivrisineklerden kurtulmanın 10 yolu!

        Sivrisinekler, yazın en sevilmeyen davetsiz misafirleri arasında yer alıyor. Isırıkları sadece kaşıntıya neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli hastalıkların da taşıyıcısı olabiliyor. Peki, bu rahatsız edici sivrisineklerden nasıl kurtulabilirsiniz? İşte, sivrisinek ısırıklarına karşı alabileceğiniz önlemler ve evde kolayca uygulayabileceğiniz 10 kurtulma yöntemi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:00
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        Özellikle sıcak ve nemli havalarda ortaya çıkarak geceleri kabusa çeviren sivrisinekler, aynı zamanda insanların uykusunu da kaçırarak büyük bir soruna dönüşebiliyor. Neyse ki, sivrisineklerden kurtulmanın birçok etkili ve pratik yolu var. Haberimizde, böcek ilacı kullanmadan sivrisineklerle başa çıkmanızı sağlayacak bazı yöntemleri derledik. İşte, hem evde hem de dışarıda uygulayabileceğiniz bu ipuçlarına dair detaylar...

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        1. CITRONELLA MUMLARI KULLANMAK

        Limon otundan elde edilen bir uçucu yağdan (citronella yağı) yapılan citronella mumları, klasik bir doğal sivrisinek kovucudur. Citronella kokusu, sivrisineklerin çevrelerini yorumladıkları kimyasal reseptörleri bloke eder ve onları uzaklaştırır. Ayrıca etkili bir şekilde uzak tutmak için citronella dumanının sizinle sivrisinek arasında sürekli olarak bulunması gerekir.

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        2. NEEM YAĞI

        Yüzde 2 neem yağının, özellikle hindistan cevizi yağıyla karıştırıldığında belirli sivrisinek türlerini kovmada yüzde 96 etkili olduğu bulundu. Bu sarımsak/kükürt kokusu böcekleri uzaklaştırmakla kalmaz, neem yağı ayrıca sivrisineklerin yemek yeme yeteneğini engeller ve hormonal böcek doğum kontrolü görevi görür. Kullanırken sprey kullanabilirsiniz veya cilde uygulayabilirsiniz.

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        3. TARÇIN YAĞI

        Tarçın kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır ve yüksek dozlarda tarçın yağı ise sivrisineklerin doğum oranına bile etki edebilir ve sivrisinek yumurtalarını öldürebilir. Tarçın kabuğundan elde edilen bu uçucu yağ, özellikle Asya kaplan sivrisineğine karşı etkilidir.

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        4. LAVANTA YAĞI

        Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yayınlanan çalışmalara göre lavanta yağında bulunan ezilmiş lavanta çiçeklerinin kokusu, sivrisinekleri uzaklaştırıyor. Lavanta yağını dağıtabilir, bir sprey şişesine sıkabilir veya cildinize uygulayarak antifungal, analjezik ve antiseptik faydalarından yararlanabilirsiniz.

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        5. LİMON OKALİPTÜS YAĞI

        Limon okaliptüs yağı, böcekleri ve sinekleri kovmak için sıklıkla kullanılan limon kokulu bir esansiyel yağdır. Limon okaliptüs esansiyel yağını yaymayı deneyebilir veya içerik olarak limon okaliptüs yağı içeren bir sivrisinek kovucu satın alabilirsiniz.

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        6. KEKİK YAĞI

        Tıbbi Entomoloji dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kekik yağının sivrisineklere karşı saatlerce koruma sağladığı kanıtlanmıştır ve yüzde 91'e kadar etkili olduğu bilinmektedir. Kekik yağını püskürtebilir ve yayabilirsiniz veya kekik yapraklarını yakabilirsiniz.

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        7. VANTİLATÖR KULLANMAK

        Havalandırmayı ve hava akışını artırmak, sivrisinekleri etkili bir şekilde uzaklaştırmanın en kolay yollarından biridir. Bunun için herhangi bir eski vantilatörü kullanabilirsiniz, hatta üzerine yukarıdaki yağlardan birini sıkarak etkisini artırabilirsiniz.

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        8. UZUN GİYSİLER TERCİH ETMEK

        Sivrisinek ısırıklarını önlemenin bir yolu, sivrisineklerin cildinize ulaşmasını engellemek için uzun giysiler giymektir. Hava izin veriyorsa uzun pantolon ve uzun kollu bir gömlek giymeye çalışabilirsiniz.

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        9. SİVRİSİNEK KOVAN BİTKİLER DİKMEK

        Bahçenizi veya evinizi, sivrisinek kovucu bitkilerle doldurmak açık hava toplantıları için bir kale yaratmanıza yardımcı olabilir. Kadife çiçeği, kedi nanesi, allium, cadı fındığı gibi bitkileri kullanabilirsiniz. Bu bitkilerin bazıları renkli ve parlak olduğundan sivrisinekleri şaşırtmak ve uzaklaştırmak için bir araç olarak kullanılabilir (koyu renkler sivrisinekleri çeker).

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        10. TATLI KOKULAR KULLANMAMAK

        Sivrisineklerin tatlı, meyveli kokulara ilgi duyduğu biliniyor, yani meyveli veya çiçeksi kokulara sahip sabunlar ve vücut şampuanları bile sizi sokmalarına neden olabilir. Bu sebeple bu kokulardan kaçınmak gerekebilir, hindistan cevizi kokusunu tercih edebilirsiniz.

        Kaynak: Journal of Medical Entomology, National Institutes of Health, Native Pest Management

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