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        Bodrum'da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası bir siteye ait istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan otomobilde hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:39
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        Bodrum'da istinat duvarı çöktü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası istinat duvarı çöktü.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bir sitenin istinat duvarı, çöktü.

        Binada oturanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan otomobil, hasar gördü.

        Otomobil sahibi Tarık Helvacı, "7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyor, yağışla da birlikte en sonunda çöktü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gürültüyle uyandık, arabamda hasar meydana geldi" dedi.

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