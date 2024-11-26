Bodrum'da otomobil, telefon mağazasına girdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, telefon mağazasına girdi. Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 26.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:20
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Bodrum'da 74 yaşındaki S.E.K'nin geri manevra yaparken kontrolünü yitirdiği otomobil, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir telefon mağazasına girdi.
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Yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonucu iş yerinde hasar oluştu.
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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.