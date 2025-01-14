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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da Sarıkamış şehitleri yürüyüşü | Son dakika haberleri

        Bodrum'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:30
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        Bodrum'da Sarıkamış şehitleri yürüyüşü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayıp, Bodrum Belediye Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, lise öğrencileri 120 metrelik Türk Bayrağı taşıdı.

        Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve lokma dağıtıldı.

        Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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