        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrum FK: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK ile golsüz berabere kaldı.

        Giriş: 22.12.2025 - 22:13 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:13
        Zirvede sessiz maç!
        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK'yi konuk etti. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

        Bu sonuçla birlikte Amed SK, 36 puanla 2. sırada, Bodrum FK de 32 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

        Ligde gelecek hafta Amed SK, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Dimitrov (Dk. 62 Ege Bilsel), Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Adem Metin Türk), Taulant Seferi

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Mosquera, Diagne, Fernando (Dk. 75 Afena-Gyan)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Yeşil, Dk. 44 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK)

