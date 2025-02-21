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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 1 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Bodrum FK: 1 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. George Puscas'ın golüyle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 23'e yükseltti. Hatayspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 21:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:57
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        Bodrum FK tek attı üç aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 41. dakikada George Puscas attı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 23'e yükseltirken, Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

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