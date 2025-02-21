Bodrum FK: 1 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. George Puscas'ın golüyle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 23'e yükseltti. Hatayspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Giriş: 21.02.2025 - 21:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:57
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bodrum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 41. dakikada George Puscas attı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 23'e yükseltirken, Hatayspor ise 13 puanda kaldı.
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