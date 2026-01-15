Bodrum FK: 1 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Konyaspor, deplasmanda 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Morten Bjorlo ve Sander Svendsen'in golleriyle kazanan ve grupta 2'de 2 yapan Konyaspor, puanını 6'ya çıkardı. Bodrum FK ise haftayı puansız tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında 1. Lig ekibi Bodrum FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 45'te Morten Bjorlo ve 79. dakikada Sander Svendsen atarken, ev sahibinin tek golünü ise 56. dakikada Ege Birsel kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Bodrum FK ise puansız kaldı.
Türkiye Kupası B Grubu'nun bir sonraki haftasında Konyaspor, Aliağa Futbol A.Ş'yi ağırlayacak. Bodrum FK, Samsunspor'a konuk olacak.