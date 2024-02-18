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        Bodrum FK: 3 - Altay: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:43
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        Bodrum FK, Altay'ı farklı geçti
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK ile Altay karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Bodrum FK 3-0'lık skorla kazandı.

        Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 23'te Üzeyir Ergün (P), 57'de Gökdeniz Bayraktar ve 78. dakikada Kenan Özer (P) attı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 42'ye yükseltti, Altay ise 12 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol çaprazdan Burak'ın şutunda kaleci Ozan'ın köşeden çıkardığı topu Gökdeniz tamamladı. Ozan bir kez daha gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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        20'nci dakikada Hakem Süleyman Bahadır, VAR incelemesi sonrası Altaylı Salih'in ceza sahasına topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

        23'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Üzeyir, Bodrum ekibini öne geçirdi: 1-0.

        İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        49'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Altaylı Onur'un yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

        57'nci dakikada soldan kullanılan kornerde Altay ceza sahası karıştı. Defansın uzaklaştıramadığı topu Gökdeniz yerden bir vuruşla filelere yolladı: 2-0.

        76'ncı dakikada konuk ekipten Salih, ceza sahasında Kenan'ı düşürüp bir kez daha penaltıya neden oldu.

        78'inci dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Kenan farkı 3'e çıkardı: 3-0.

        STAT: Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay

        BODRUM FK: Bahri Can - Üzeyir, Celustka, Ali, Furkan, Ahmet, Brazao (Dk. 76 Ege), Mohammed (Dk. 79 Tunahan), Samet (Dk. 70 Mustafa), Burak (Dk. 70 Kenan), Gökdeniz (Dk. 76 Celal)

        ALTAY: Ozan - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 85 Enes Öğrüce), Murat Berkan (Dk. 71 Arda), Onur Efe (Dk. 71 Enes Yetkin), Mehmet (Dk. 71 Ege), Eren, Nurettin (Dk. 46 Caner)

        GOLLER: Dk. 23 (P) Üzeyir, Dk. 57 Gökdeniz, Dk. 78 (P) Kenan (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Onur Efe (Altay)

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