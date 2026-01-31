Habertürk
        Bodrum FK: 3 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU

        Bodrum FK: 3 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, evinde Serik Spor'u 3-0 mağlup etti. Ali Habeşoğlu, İsmail Tarım ve Taulant Seferi'nin golleriyle ligdeki galibiyet hasretini iki maça çıkaran Bodrum FK, puanını 39'a çıkardı. Serik Spor ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Giriş: 31.01.2026 - 21:21 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:21
        Bodrum FK, üç puanı üç golle aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 23'te Ali Habeşoğlu, 73'te İsmail Tarım ve 78. dakikada Taulant Seferi attı.

        Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son iki maçı kazanan Bodrum FK, puanını 39'a yükseltti. Serik Spor ise 26 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Serik Spor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.

