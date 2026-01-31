Bodrum FK: 3 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, evinde Serik Spor'u 3-0 mağlup etti. Ali Habeşoğlu, İsmail Tarım ve Taulant Seferi'nin golleriyle ligdeki galibiyet hasretini iki maça çıkaran Bodrum FK, puanını 39'a çıkardı. Serik Spor ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Serik Spor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.