Bodrum FK deplasmanlarda puanları kaptı
Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenip 33 puanla 14'üncü sıraya yükselen Bodrum Futbol Kulübü, son haftalarda gurbette çok kritik puanları hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği performansla adından söz ettiren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda kritik galibiyetler elde etti.
eşil-beyazlılar son 6 deplasman maçının 3'ünü kazanıp, 2 beraberlik ve tek yenilgi aldı. Bu periyotta ilk olarak Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, Konyaspor'a 3-1 kaybetti. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel'le yollarını ayırıp Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'le yola devam eden Ege ekibi, İstanbul'da Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı.
Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u 2-0, son olarak da Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 6 deplasman karşılaşmasında 11 puan toplayan Bodrum FK kurtuluş ateşini iyice yaktı. Bu hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek Bodrum FK'nın sonraki deplasman durağı Galatasaray olacak.