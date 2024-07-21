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        Haberler Gündem Güncel Bodrum tatili zehir oldu: Otomobili yolda oluşan çukura düştü | Son dakika haberleri

        Bodrum tatili zehir oldu: Otomobili yolda oluşan çukura düştü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattı patladı. Patlama sonucu bir otomobil yolda oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:05
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        Bodrum tatili zehir oldu
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        Bodrum'a bağlı Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde su isale hattındaki patlama sonucu çukur oluştu.

        Bu sırada yolda seyir halindeki otomobil çukura düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri önlem aldı ve yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Belediye ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.

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        #BODRUM
        #tatil
        #çukur
        #Kaza
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