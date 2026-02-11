Canlı
        Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Bodrum ve Milas'ta eğitime bugün ara verildi

        Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 23:34 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:00
        Bodrum ve Milas'ta eğitime bugün ara verildi
        Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

        Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

        Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

        Fotoğraf: DHA

        Dilruba'yı öldürüp, 'Yaşaması için ambulans çağırdım' diyen sevgiliye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

        BALIKESİR'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında, "Olaydan sonra ambulansın çağrılmasını da ben istedim. Dönüşü olmayan bir olay" diyen sanığa, c...
