Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bodrumspor'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip Celal Dumanlı'nın 59'da attığı golle 1-0 öne geçerken Karadeniz ekibi son 10 dakikada geri döndü.
85. Dakikada Benhur Keser skora dengeyi getirirken 90+6'da ise Ibrahim Olawoyin Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü kaydetti.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kağan Çalışır
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 86 Hakan Yeşil), Hakan Özmert, Süleyman Özdamar, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 89 Koray Kılınç), Cenk Şen (Dk. 78 Ali Aytemur), Erdem Çetinkaya (Dk. 79 Omar İmeri)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 62 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 68 Benhur Keser), Azubuike (Dk. 62 Ogün Özçiçek), Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alper Potuk (Dk. 72 Miya), Amilton, Olawoyin, John Mary (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Mithat Pala
Goller: Dk. 59 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 85 Benhur Keser, Dk. 90+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bolasie, Dk. 52 Amilton, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Omar İmeri (Bodrumspor)
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