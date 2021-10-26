'Öldü' haberlerine isyan etti: Çok yanlış! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecini yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Aksoy, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"BÖYLE HASSAS BİR DÖNEMDE ÇOK YANLIŞ!"

Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan Boğaç Aksoy, odasında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Koronavirüse yakalandığı için kök hücre tedavisinin uzadığını ifade eden Aksoy, daha önce aşı olduğu için virüsü hafif atlattığını açıklamıştı.

"SON KEZ HASTANEDEYİM"

"Saçlarım yine dökülecek." diyen Boğaç Aksoy, gönderisine şu notu düşmüştü:

Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim. Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim, bomba gibiyim. Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel haberler ile olmayı umuyorum. Rabbim izin verirse 2 ay içinde geri dönüyorum! Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Duanızı eksik etmeyin. Sizleri seviyorum, kendinize çok iyi bakın.

"KORKMADAN SAVAŞMAYA DEVAM!"

Aksoy, geçtiğimiz haftalarda da aynı hastalıkla mücadele eden kişilere moral vermişti:

Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler... Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam!

"SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"

Geçen ay bir paylaşımda daha bulunan Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..." demişti.

"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

"HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum." diye konuşmuştu.

"ASIL AMACIM OYUNCULUKTU"

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra iki sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.

BOĞAÇ AKSOY HAKKINDA

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.

Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.

Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.