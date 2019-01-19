Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ve geçtiğimiz günlerde son başvuru süresi tekrar uzatılan imar barışı düzenlemesi gündemdeki sıcak yerini koruyor. Daha önce Boğaziçi ön görünüm bölgesinde yer alması nedeniyle imar barışı kapsamına alınmayan mahallelerin de bu kapsama girmesiyle devletin gelir beklentisinde de artış yaşanıyor.

14 BİN BİNA DAHA İMAR BARIŞINA GİRİYOR

Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, geçtiğimiz yılın sonunda Meclis'te yapılan düzenleme ile Boğaziçi ön görünümde olup imar barışı kapsamına alınmayan toplam 14 bin dönüm büyüklüğünde bir alanın da artık kapsama girdiğine dikkat çekti.

Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde ön görünümde olup da deniz görmeyen alanlarda bulunan 40 mahallenin imar barışına dahil edildiğini kaydeden Çatalkaya,"Yaptığımız çalışmalara göre bu mahallelerde imar barışından yararlanabilecek toplam 14 bin bina bulunuyor. Bu binalardan devlete gelir kaydedilecek toplam yapı kayıt bedeli ise 150 milyon TL seviyesinde" dedi.

EN FAZLA SARIYER

Boğaziçi ön görümümde olup da imar barışı kapsamına alınan en büyük alanın 9 bin dönüm ile Sarıyer'de olduğuna işaret eden Çatalkaya, ikinci sırada 4 bin 200 dönüm ile Beykoz'un yer aldığını, 800 dönüm alan ile Üsküdar'ın ise en sonda bulunduğunu kaydetti.

Çatalkaya, imar barışına başvuru süresinin de 6 ay uzatılması ile birlikte boğaziçi ön görünümdeki yıkım kararı, idari para cezası bulunan veya iskan tapularını almak isteyen hak sahiplerinin imar barışından yararlanmak için kendilerine başvuru yaptıklarını ve bu hak sahiplerini imar barışı kapsamından yararlandırdıklarına dikkat çekti.

Ancak burada doğru başvurunun çok önem taşıdığını kaydeden Çatalkaya, vatandaşların hiçbir teknik hizmet almadan kendi başlarına yapmış oldukları imar barışı başvurularının çok büyük oranda yanlış olduğuna işaret ediyor.

Çatalkaya, "Vatandaşın başvuruyu yapıp Yapı Kayıt Belgesi'ni alması bu başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış, daha sonraki aşama olan iskan tapu alımı için çizilen projede ortaya çıkıyor. Bu kez de alınmış yapı kayıt belgesinin doğru bir şekilde düzeltilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor ki hak sahipleri iskanlı tapularını alabilsinler.” İmar barışına başvuru süresinin uzatılmasının çok olumlu olduğunu belirten Çatalkaya, bu sayede devletin elde edeceği gelirin artacağını ve 15 milyon başvuru ve 50 milyar TL hedefine ulaşılabileceğini kaydetti.

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜMDE İMAR BARIŞINA DAHİL EDİLEN BÖLGELER

Çatalkaya'nın verdiği bilgiye göre Meclis'te kabul edilen düzenleme ile imar barışı kapsamına dahil edilen mahalleler şu bölgelerde yer alıyor:

Sarıyer: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı Büyükdere Mah, Sarıyer Merkez, Maden, Kocataş, Yeni Mahalle, Rumeli Kavağı, Rumeli Feneri ve Garipçe

Üsküdar: İcadiye-Kuzguncuk, Beylerbeyi-Küplüce, Çengelköy-Kirazlıtepe ve Kandilli-Vaniköy bölgelerinin üst kısımları

Beykoz: Göksu (üst kısımları),Anadoluhisarı, Çubuklu (sahile yakın kısım),Paşabahçe-Çiğdem-İncirköy-Gümüşsuyu, Merkez-Yalıköy, Anadolu Kavağı (İskele çevresi),Poyrazköy (liman çevresi),Anadolu Feneri (Fener çevresi).