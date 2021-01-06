Boğaziçi Üniversitesi haberleri son dakika gelişmelerinin birbirini izlemesi nedeniyle gündemin en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, atamasının yapılmasının ardından protestolarla karşılaştı. Yaşanan eylemler sonrası ise geçtiğimiz gün 22 bugün ise 14 kişi protestolar nedeniyle gözaltına alındı. Öte yandan Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde ise gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. İşte Boğaziçi Üniversitesi son dakika haberleri...

BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE EYLEMLER YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşı, koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, Beşiktaş ve Sarıyerde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gösterilere ilişkin dün yapılan operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Böylece olaylara ilişkin gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi

MELİH BULU HABERTÜRK'TE SORULARI YANITLADI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

9 adayın içinden rektörlüğe seçildiğini söyleyen Prof. Bulu, "Ben hard rock Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. Ama hocalarımızla mutlaka güncellemeleri yapacağız. Diğer taraftan ilk 100 hedefim var benim. Herkes '4 senede Boğaziçi'ni ilk 100'e sokamazsın' diyor. Yaparım, bu konuda iddialıyım. Şu anda 600'de. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Akademik alanda, strateji alanda benim yayınlarım, atıflarım fena değildir. Bizim alanda dergiler daha sınırlıdır. Üniversitelerin sıralamasıyla ilgili benim iki tane önemli makalem var. Sırf bu makalelere baksa insanlar bu işin matematiğini görebilirler. Ben Boğaziçi'ni ilk 100'de görmek istiyorum" diye konuştu...

Prof. Bulu, üniversitenin kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili olarak da "Orada çok pratik bir şey var. Çünkü kapı kırıkmış. Çok fazla şey olduğu için, kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar. Polis amirinin çözümüymüş. Tabii ki Boğaziçili olmayan öğrencilerin güney kampüse girmeleri, 150 yıllık binalara zarar verebilir, bunu kontrol edemeyiz" ifadelerini kullandı...

HOCALARDAN PROTESTO

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından başlayan protestolara üniversitenin hocaları da dahil oldu. Üniversite kampüsündeki devir teslim törenine cübbeleriyle katılan öğretim üyeleri, sırtlarını dönerek yeni atamaya tepkilerini gösterdiler

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAPISINA KELEPÇE

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, bir grup üniversite öğrencisinin tepkisini çekti. Geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etti. Üniversitenin girişinde protesto düzenleyen öğrenciler, "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı. Üniversitenin kapısına kelepçe takıldığı görülen fotoğraf, protestolarda dikkat çekerken sosyal medyada gündem oldu