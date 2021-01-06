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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin yeni gözaltılar
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Boğaziçi' Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gözaltılar

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gösterilere ilişkin dün yapılan operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınmıştı

SON DAKİKA! Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin yeni gözaltılar
DHA

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Maltepe'de aranan kişi adresinde bulunamadı.

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