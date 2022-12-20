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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen yılın en iyileri ödüllerinin sahipleri belli oldu.

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AA
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on ikincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

    Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende çeşitli dallarında ödüller sahiplerine takdim edildi.
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    En iyi takım ödülünü Anadolu Efes alırken, lacivert-beyazlı takımın oyuncularından Vasilije Micic en iyi basketbol oyuncusu ödülünü aldı. 
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    En iyi çıkış yapan sporcu Fenerbahçe'den Arda Güler seçildi. 
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    Törende, Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır da en iyi futbol oyuncusu ödülüne layık görüldü.
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı, Tekerlekli Sandalye 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın yanı sıra, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan, para milli okçu Yiğit Caner Aydın, milli muaythai sporcusu Sudenur Basancı'ya ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sportsmanship Brotherhood ödülü verildi.
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Voleybol Oyuncusu: Zehra Güneş
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Spor Yorumcusu: Emre Özcan
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

    Diğer ödüller ise şöyle:

    En İyi Bireysel Sporcu: Merve Dinçel

    En İyi Çıkış Yapan Takım: Fire Flux E-Sports

    En İyi Spor Programı: Oyna Devam

    En İyi Spor Yöneticisi: Alper Yılmaz
  • Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

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