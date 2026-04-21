Boğazından arı soktu! Feci ölüm!

TBMM Genel Kurulu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki devleti millet adına yönetme koltuklarını doldurduğunuzda bizlerden aldığınız bayrağı çok daha iyi bir şekilde yükseklere taşıyacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılacaksınız. Bu topraklarda her zaman hakkın, hukukun, insafın, vicdanın, insanlığın sesi olacaksınız" dedi. (DHA)