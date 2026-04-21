Boğazından arı soktu! Feci ölüm!
Rize'de feci bir olay yaşandı. Kentin Çayeli ilçesinde boğazından arı sokan 70 yaşındaki İsmail Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:57
Rize'nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarına bakım yaptığı sırada boğazından arı sokan İsmail Arslan (70), hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde, ilçenin Küçüktaşhane Mahallesi'nde meydana geldi.
Evinin yakınında bulunan kovanları açıp bakım yapan İsmail Arslan'ı boğazından arı soktu. Kısa sürede fenalaşan Arslan'ın yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
