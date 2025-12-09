Habertürk
        Bogdanka LUK Lublin: 3 - Halkbank: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Bogdanka LUK Lublin: 3 - Halkbank: 0 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:50
        Halkbank mağlubiyetle başladı!
        CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu Polonya temsilcisi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin ekibiyle Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

        Maçta ilk seti 25-20, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-13 alan Polonya temsilcisi, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

        Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçını, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 7 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 20.00'de oynayacak.

