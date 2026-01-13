"Boğmaca aşısı hayat kurtarıyor"

Halk arasında boğulurcasına yaşanan öksürük nöbetleriyle bilinen ve özellikle yeni doğanlar için ölümcül risk taşıyan boğmaca hastalığına karşı uzmanlar gebelik aşısı çağrısında bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bebekleri hayata tutundurmak için gebelik döneminde yapılan aşının hayati bir kalkan görevi gördüğünü vurguladı.

"BOĞMACA, BEBEKLER İÇİN AĞIR SEYREDEN BİR HASTALIK"

Boğmaca hastalığının, özellikle bebeklerde ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Doç. Bilir, “Boğmaca, çocuklarda ve bebeklerde ölümcül olabilen ağır seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık haftalar sürebilir ve öksürük nöbetleri sırasında bebeklerde oksijensiz kalma, beyin hasarı hatta ölüm riski oluşabilir. Aşının çocukları korumadaki oranı oldukça yüksek. Boğmaca aşısı 1900’lü yıllardan beri uygulanıyor ve Türkiye’de de bebeklik aşı takviminde yer alıyor. 2, 4, 6 ve 18’inci aylarda, ayrıca 4-6 yaş arasında pekiştirme dozlarıyla uygulanıyor. Ancak aşının etkili koruyuculuğu genellikle 2. dozdan 1-2 ay sonra başlıyor. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk 5 ay, bebekler için savunmasız bir dönem oluyor” diye konuştu.