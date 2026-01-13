Habertürk
        "Boğmaca aşısı hayat kurtarıyor" | Sağlık Haberleri

        Özellikle bebekler için ölümcül sonuçlara yol açabilen boğmaca hastalığına karşı, gebelik döneminde yapılan aşıların hayati önem taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, "Boğmaca, çocuklarda ve bebeklerde ölümcül olabilen ağır seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Aşının çocukları korumadaki oranı oldukça yüksek. Bebeklerin en savunmasız olduğu dönemde, anneden geçen bağışıklık sayesinde ciddi bir koruma sağlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:10
        Halk arasında boğulurcasına yaşanan öksürük nöbetleriyle bilinen ve özellikle yeni doğanlar için ölümcül risk taşıyan boğmaca hastalığına karşı uzmanlar gebelik aşısı çağrısında bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bebekleri hayata tutundurmak için gebelik döneminde yapılan aşının hayati bir kalkan görevi gördüğünü vurguladı.

        "BOĞMACA, BEBEKLER İÇİN AĞIR SEYREDEN BİR HASTALIK"

        Boğmaca hastalığının, özellikle bebeklerde ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Doç. Bilir, “Boğmaca, çocuklarda ve bebeklerde ölümcül olabilen ağır seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık haftalar sürebilir ve öksürük nöbetleri sırasında bebeklerde oksijensiz kalma, beyin hasarı hatta ölüm riski oluşabilir. Aşının çocukları korumadaki oranı oldukça yüksek. Boğmaca aşısı 1900’lü yıllardan beri uygulanıyor ve Türkiye’de de bebeklik aşı takviminde yer alıyor. 2, 4, 6 ve 18’inci aylarda, ayrıca 4-6 yaş arasında pekiştirme dozlarıyla uygulanıyor. Ancak aşının etkili koruyuculuğu genellikle 2. dozdan 1-2 ay sonra başlıyor. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk 5 ay, bebekler için savunmasız bir dönem oluyor” diye konuştu.

        "GEBELİKTE YAPILAN AŞI, YENİ DOĞANLARI KORUYOR"

        Yeni doğanların korunması için gebelikte aşılamanın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Bilir, “Hastalığın en ağır seyrettiği dönem olan ilk aylarda bebekleri koruyabilmek adına gebelere boğmaca aşısı yapılması uzun süredir öneriliyordu. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla bu aşı artık gebelikte rutin olarak önerilen aşılar arasına alındı. Böylece, annelerinden geçen antikorlar sayesinde bebekler henüz aşı olmadan korunma imkânı bulacak” ifadelerini kullandı.

        "TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN HERKES AŞILANMALI"

        Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan boğmacanın yayılımını engellemek için herkesin aşı olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Bilir, “Toplumda bebekler bu hastalığı kolaylıkla yetişkinlerden kapabiliyor. Bu nedenle gebeler başta olmak üzere toplumun genelinde bağışıklık düzeyini artırmak büyük önem taşıyor. Tüm gebelerimize, yeni doğacak bebeklerini bu hastalıktan koruyabilmek için hekimlerinin önerdiği şekilde boğmaca aşısı yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

