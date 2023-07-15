Bolivya nerede, hangi kıtada yer alır? Bolivya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? Eşsiz Amazon yağmur ormanları, kristal lagünleri ve göz alıcı tepeleriyle Bolivya, doğa harikası ülkelerden biridir. Zengin yeraltı kaynaklarına rağmen ne yazık ki ülke az gelişmiş bir ülkedir. Bu kaynakları işleyebilmek için herhangi bir altyapı sistemine sahip değildir. Bolivya nerede, hangi kıtada yer alır? Bolivya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Ilıman iklim kuşağına sahip olan Bolivya’da farklı kültürler bir arada yaşam sürmektedir. Eğlence hayatının her daim canlı olması ülkeye turistik açıdan gelir getirmektedir. 37 farklı halkı barındıran Bolivya’da halkın çoğunluğu İspanyolca konuşur. Bolivya nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Bolivya Nerede?

Bolivya’nın tam olarak hangi konumda yer aldığı merak edilen soruların başında gelmektedir. Bolivya, Güney Amerika’da yer almaktadır. Bolivya’nın çevresi Brezilya, Arjantin, Peru, Şili ve Paraguay ile çevrilidir. 1825 yılında bağımsızlığını İspanya’dan almıştır. Yüzyıllarca süre İspanya egemenliğinden dolayı halkın çoğunluğu İspanyolca konuşmaktadır.

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Bolivya Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Bolivya Kıta olarak Güney Amerika kıtasında konumlanmıştır. Güney Amerika kıtasının tam ortasında yer alıp denize herhangi bir kıyısı yoktur.

Bolivya Başkenti

Bolivya’nın başkenti merak edilen bir diğer husustur. Ülkenin başkenti Sucre’dir. İdari şehri ise La Paz’dır. Ülke üç büyük bölgeden oluşmaktadır. Bu sebeple idari olarak yönetildiği şehir ve başkent farklılık göstermektedir.

Bolivya Bayrağının Anlamı

1851’de kullanılmaya başlanan ancak resmiyeti 1888 yılına dayanan Bolivya bayrağı; yeşil, kırmızı ve sarı renklerden oluşmaktadır. Bayrağın tam ortasında ise bir arma yer alır. Kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanları temsil ederken sarı renk ülkedeki yer altı zenginliklerini, yeşil renk ise umudu ve toprak verimliliğini temsil etmektedir.

Bolivya Nüfusu

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Bolivya’nın 2023 itibariyle nüfusu 12,150,135’dir. Nüfus yoğunluğu bakımından 80. sırada yer almaktadır.

Bolivya Para Birimi

Bolivya bolivyanosu ülkenin para birimidir. Paranın sembolü BS. olarak yazılmaktadır. 1 Bolivya bolivyanosu 3,78 Türk lirasına denk gelmektedir.

Bolivya Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Bolivya arasındaki saat farkı 7 saattir. Türkiye, Bolivya’dan 7 saat geridedir. Türkiye’de saatler 08.00’ı gösterdiğinde Bolivya’da saat 01.00’dir.

Bolivya Şehirleri

Bolivya’nın uzunca bir şehir listesi var. Ancak nüfus yoğunluğu belli şehirlerde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu olarak öne çıkan şehirler şunlardır:

Santa Cruz de La Sierra

El Alto

La Paz

Cochabamba

Oruro

Sucre

Tarjia

Potosi

Sacaba

Quillacollo