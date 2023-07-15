Belize nerede, hangi kıtada yer alır? Belize başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? İlk olarak Maya İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü sonraki tarihlerde önce İspanya daha sonra İngiliz egemenliği altında kalan Belize, doğal güzellikleri ve köklü tarihiyle sizi karşılamaktadır. Antik kalıntıları ve el değmemiş doğasıyla Belize, bambaşka bir ülkedir. Belize nerede, hangi kıtada yer alır? Belize başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

21 Eylül 1981 tarihinde bağımsızlığını kazanan ülke, Orta Amerika’nın en küçük ikinci ülkesidir. Turkuaz suları, yer altı şehirleri ve mercan kayalıklarıyla ülkenin fiziki yapısı kuzey ve güney olarak iki bölüme ayrılmıştır. Belize nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Belize Nerede?

Belize, Orta Amerika bölümünde yer alan bir Karayip ülkesidir. Guatemala, Meksika ve Karayip Denizi ile çevrilidir. Orta Amerika’nın en küçük ikinci ülkesidir.

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Belize Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Belize, Kuzey Amerika kıtasının güneyinde yer alır. Yüzölçümü bakımından oldukça küçük olan ülke Karayip Denizi ile yağmur ormanları arasında konumlanmıştır.

Belize Başkenti

Belize’nin başkenti Belmopan şehridir. Belize Nehri’nin hemen kuzeyinde yer alan şehir başkent ünvanına 1970 yılında kavuşmuştur. Belize başkent olmadan önce Belize City başkent konumundaydı. Ancak büyük bir kasırga sonrası yıkıma uğradığı için başkent Belmopan şehrine taşınmak durumunda kaldı.

Belize Bayrağının Anlamı

Bayrağında insan figürü bulunan tek devlet Belize devletidir. Bayrak iki yatay kırmızı şerit arasında yer alan mavi bir şeritten oluşur. Mavi şerit kırmızı şeritlere nazaran daha fazla alan büyüklüğüne sahiptir. Bu mavi zeminin üzerinde ise beyaz ve siyahi renkte iki insan figürü yer almaktadır. Siyahi adam Afrikalıları temsil ederken beyaz adam ise yerli halkı temsil etmektedir. Bayrak genel olarak bağımsızlığı ve etnik gruplar arasındaki birliği sembolize eder.

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Belize Nüfusu

Belize’nin 2023 itibariyle nüfusu 419 bindir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 178. basamakta bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu az olmasına karşılık nüfus artış hızı dünya ortalamasının üzerinde seyretmektedir.

Belize Para Birimi

Belize’nin resmi para birimi Belize dolarıdır. (BZ$) 1 Belize doları 13,04 Türk lirasına denk gelmektedir.

Belize Türkiye Saat Farkı

Belize ile Türkiye arasında 9 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Belize’den 9 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 olduğunda Belize’de saat 01.00’dir.

Belize Şehirleri

Belize 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler şunlardır: Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek ve Toledo. Belize şehirleri içerisinde en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan şehir, ülkenin bir önceki başkenti Belize City’dir.