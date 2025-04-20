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        Haberler Spor Futbol İtalya Bologna: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bologna: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'ya 1-0 mağlup oldu. 90+4. dakikada Riccardo Orsolini'nin golüne engel olamayarak kaybeden lider Inter, 71 puanda kaldı. Bologna ise puanını 60'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:33
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        Lider Inter'e 90+4 şoku!
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        İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, Bologna'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bologna oldu.

        Bologna'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikad Riccardo Orsolini kaydetti.

        Bologna'da teknik direktör Vincenzo Italiano, 57. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

        Ligde 7 hafta sonra kaybeden Inter, 71 puanda kaldı ve 2. sıradaki Napoli ile 3 puanlık avantajını kaybetti, puanlar eşitlendi. Bologna ise puanını 60 yaptı.

        Inter, gelecek hafta Roma'yı ağırlayacak. Bologna ise Udinese deplasmanına gidecek.

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