        Bologna: 80 - Fenerbahçe Beko: 85 | MAÇ SONUCU

        Bologna: 80 - Fenerbahçe Beko: 85 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. hafta maçında Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 mağlup etti

        Giriş: 22.01.2026 - 00:50 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:50
        Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Sarı-lacivertliler mücadeleyi 85-80 kazandı ve EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

        Salon: Virtus Arena

        Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

        Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

        Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 47-40

        3. Periyot: 60-65

        Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

