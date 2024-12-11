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        Haberler Gündem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı | SON DAKİKA HABERİ

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle alkolü bıraktığını açıkladı. Hastanede, bir hafta tedavi gören Özcan, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:33
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        Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Özcan'ın akut pankreatiti olduğu tespit edildi.

        BİR HAFTA HASTANEDE KALDI

        İHA'daki habere göre doktorların gözetimi altında yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Başkan Özcan, sağlığına kavuştu. Doktorların uyarıları çerçevesinde Tanju Özcan alkolü bıraktı.

        "CİDDİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YAŞADIM"

        Başkan Özcan, yaptığı paylaşımda, “Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce Yaradan'dan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak” dedi.

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        #Tanju Özcan
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