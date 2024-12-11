Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Özcan'ın akut pankreatiti olduğu tespit edildi.

BİR HAFTA HASTANEDE KALDI

İHA'daki habere göre doktorların gözetimi altında yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Başkan Özcan, sağlığına kavuştu. Doktorların uyarıları çerçevesinde Tanju Özcan alkolü bıraktı.

"CİDDİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YAŞADIM"

Başkan Özcan, yaptığı paylaşımda, “Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce Yaradan'dan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak” dedi.