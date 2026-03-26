Bolu'da hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı
Bolu'da hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil devrildi. Kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 26.03.2026 - 17:36 Güncelleme:
Bolu’da hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin devrilmesi sonucu 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı.
OTOMOBİL, KAMYON İLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Kartalkaya Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Hayati Budak idaresindeki hafriyat kamyonu, önünde seyreden Kenan Eymez yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Eymez ile birlikte otomobildeki 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
