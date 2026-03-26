Bolu'da hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı

KARTAL'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A. (53) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Olay günü çok alkollüydü bu nedenle tartıştık. Sonra ben tuva... Daha Fazla Göster

KARTAL'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A. (53) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Olay günü çok alkollüydü bu nedenle tartıştık. Sonra ben tuvalete gittim. Geri döndüğünde onu odalarda bulamadık. Salon penceresinin açık olduğunu görünce aşağı baktım. Onu aşağıda gördüm" dedi. A.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Daha Az Göster