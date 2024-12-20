Bolu'da orman köylülerine 23 milyonluk "ev" desteği

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyoekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını vurgulayan Şentürk, ihtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.