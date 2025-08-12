Habertürk
        Bolu'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Bolu'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 07:08 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:08
        Bolu'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
        İstanbul'dan Malatya'ya giden Kayısı Kent firmasına ait Gürkan G. idaresindeki yolcu otobüsü, otoyolun İstanbul istikameti Bahçeköy mevkisinde önünde seyreden Yusuf Celil S'nin kullandığı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

