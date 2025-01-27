Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir
Giriş: 27.01.2025 - 18:11 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:50
Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.
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