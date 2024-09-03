Bolu Tüneli ne zaman açılacak, tünel çalışmalarında son durum nedir?
Bolu Dağı Tüneli, heyelan riskini ortadan kaldırmak için 67 metre daha uzatılıyor. Çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son durum hakkında bilgi verdi ve tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerlemenin sağlandığını bildirdi. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılıyor, çalışmalar ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
31 Temmuz'da başlayan Bolu Tüneli çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Heyelan riskinin engellenmesi için tünel tüpünün 67 metreye çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmaların 27 metresi tamamlandı, 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatlarını bitirildi. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.
Heyelan riskini önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergâhındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde 67 metre uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.
BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Bolu Tüneli, 50 günlük bir çalışmaya girdi. Tünel, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 17.00'de açılacak.
BOLU TÜNELİ ÇALIŞMASI SIRASINDA HANGİ GÜZERGÂH KULLANILIYOR?
Bolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.
AĞIR TAŞITLARA YASAK GETİRİLDİ
Anadolu Otoyolu’nda Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100’ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi neticesinde her Pazar günü oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için saat 14.00 ile 23.00 arasında güzergah ağır taşıtlara yasaklandı.
BOLU TÜNELİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?
Çalışmaların hangi aşamadığı olduğunu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda projemiz kapsamında, Tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladık. Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık. Toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4. derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik. Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzamasını sağlayacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.