Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının gece yarısı itibariyle etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde kar tatili verildi. İl Valiliklerinden gelen açıklamaların ardından kar tatili olan iller netlik kazanıyor. Binlerce veli ve öğrencinin gözü “Bolu ve Düzce okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? sorusuna çevrildi. Peki, 10 Mart 2022 bugün Düzce ve Bolu okullar kar tatili oldu mu? İştei tüm detaylar…