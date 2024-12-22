Boluspor: 1 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti. 71 ve 90+8. dakikalarda Ryan Mendes ile 90+6'da Amaral Alves'in golleriyle kazanan Kocaelispor, lider Bandırmaspor'un berabere kalmasının ardından zirvenin sahibi oldu ve puanını 35'e yükseltti. 72. dakikada Naby Oulare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Boluspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 22.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL