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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor: 1 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti. 71 ve 90+8. dakikalarda Ryan Mendes ile 90+6'da Amaral Alves'in golleriyle kazanan Kocaelispor, lider Bandırmaspor'un berabere kalmasının ardından zirvenin sahibi oldu ve puanını 35'e yükseltti. 72. dakikada Naby Oulare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Boluspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:16
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        Kocaelispor, son dakikalarda liderliği aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 90+8. dakikalarda Ryan Mendes ile 90+6. dakikada Amarel Alves attı. Ev sahibinin tek golünü ise 39. dakikada Fethi Özer kaydetti.

        Kırmızı Beyazlılarda forma giyen Naby Oulare, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti ve lider Bandırmaspor'un Esenler Erokspor'a puan kaybetmesi nedeniyle yeniden zirve koltuğuna oturdu. Boluspor ise 22 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.

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