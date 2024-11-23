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        Boluspor: 1 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Berk Yıldız'ın kaydettiği golle kazanan Boluspor, puanını 21'e yükseltti. 69. dakikada Urie-Michel Mboula'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 18:24 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:24
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        Boluspor tek attı üç aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Boluspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Berk Yıldız attı.

        Konuk ekipte top koşturan Urie-Michel Mboula, 69. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 21'e yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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