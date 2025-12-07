Habertürk
        Boluspor: 2 - Erzurumspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Boluspor: 2 - Erzurumspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor sahasında Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:21
        Boluspor Erzurumspor'u devirdi!
        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

        GOLLER NASIL GELDİ?

        35. dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima'nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-0

        86. dakikada Lima'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Martin Boakye topu ağlara gönderdi. 2-0

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Altay

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 80), Barış Alıcı (Harun Alpsoy dk. 90), Dean Lico (Can Arda Yılmaz dk. 90), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 80), Ibrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75)

        Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

        Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

        Erzurumspor: Matija Orbanic, Ali Ülgen (Yakup Kırtay dk. 46), Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Cheikne Sylla dk. 46), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 78), Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 84), Eren Tozlu

        Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ömer Kara, Emre Erdem

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

        Goller: Doğan Can Davos (dk. 35), Martin Boakye (dk. 85) (Boluspor)

        Sarı kartlar: Lucas Lima, Dean Lico, Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Orhan Ovacıklı (Erzurumspor)

