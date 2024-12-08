Boluspor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Kevin Varga, Renaldo Cephas ve 90+3'te Dorin Rotariu'nun golleriyle kazanan MKE Ankaragücü, puanını 23'e yükseltti. Boluspor ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla MKE Ankaragücü oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3'te Kevin Varga, 27'de Renaldo Cephas ve 90+3. dakikada Dorin Rotariu attı. Ev sahibinin gollerini ise 35'te Hüsamettin Yener ve 52. dakikada penaltıdan Jefferson kaydetti.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, Boluspor ise 21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Manisa FK'yı ağırlayacak. Boluspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.