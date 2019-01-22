Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

BOLUSPOR - GALATASARAY

SAAT: 19:45

HAKEM: Suat Arslanboğa

YAYIN: ATV

STAT: Bolu Atatürk



BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Diarra, Burak, Ümit, Hayrullah, Yusuf Emre, İshak, Akabueze, İsmail Haktan, Mustafa, Özgür Can

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Gökay, Ömer, Donk, Selçuk, Belhanda, Yunus, Muğdat, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

FATİH TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.