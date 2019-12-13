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Otomotiv, sigorta ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren Bor Holding araç kiralama firması Sixt Türkiye’yi bünyesine kattı. Firmadan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma ile Sixt Türkiye bünyesinde hizmet veren tüm çalışan, bayii ve satış ağı Bor Holding’in yönetimine geçmiş olacak.

ARAÇ SAYISI 3 BİN 900'A ÇIKACAK

Bor Holding, satın alma sonrası Sixt’in Türkiye çapındaki şube sayısını iki yıl içinde iki katına çıkartmayı hedefliyor. Böylece 2021 yılı sonunda 41 şubeye ulaşılacak. Aynı süre içinde 1.300 olan araç sayısı 3.900’e çıkarılacak.

YENİ ŞUBELER AÇACAK

Satın alma ile ilgili bir açıklama yapan Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Sixt gibi uluslararası bir markanın Türkiye temsilciliğini almaktan dolayı mutluyuz. Bor Holding olarak Sixt Türkiye markasını bünyemize alırken uzman olduğumuz alanlarda büyümeyi ve ülkemizde istihdam sağlamayı hedefledik. Bor Holding’in güçlü ve kurumsal sermaye yapısı ile Sixt Türkiye’nin büyümesini gerçekleştireceğiz. Resmi anlaşma süreci sonrasında yeni şubeler ile rekabet gücümüzü artıracağız ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.