Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Boran Kuzum: Pişmanlık duymak istemedim - Magazin haberleri

        Boran Kuzum: Pişmanlık duymak istemedim

        ABD yapımı 'Big Mistakes' adlı dizide rol alan Boran Kuzum, başladığı yolculuğun hayatını değiştirdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Boran Kuzum, 9 Nisan 2026'da başlayan ABD yapımı 'Big Mistakes' (Büyük Hatalar) dizisinin ana kadrosundaki ilk Türk oyuncu oldu. Kuzum, yeni projesine dair detaylar paylaştı.

        2

        Yıllar önce kimseyi tanımadan başladığı Los Angeles macerasını bir başarıya dönüştüren Kuzum, aldığı bu riskin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti. Bu yolculuğa çıkış motivasyonunu ise "50 yaşıma geldiğimde, denemediğim için pişmanlık duymak istemedim" sözleriyle dile getirdi.

        3

        Amerikan aksanına sahip olmamasını bir avantaja çevirdiğini vurgulayan oyuncu, süreci şu şekilde özetledi: Los Angeles'ta herkes oyuncu ve bir rol bekliyor. Ben Amerikan aksanıyla İngilizce bile konuşamıyorum; ancak bu durumu bir dezavantaj olarak görmek yerine, farklılığımı fırsata çevirmeye karar verdim.

        4

        "MESAJI GÖRÜNCE DONUP KALDIM"

        GQ Middle East dergisine konuşan oyuncu; uzun süren bir hazırlık ve bekleyiş sürecinin ardından teklif aldığı o anı, "Telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım" diyerek anlattı.

        5

        Kariyerindeki romantik rollerle tanınan oyuncu, bu kez canlandırdığı sert ve karanlık karakterle konfor alanının dışına çıktığını vurguladı. Kendi kişiliğiyle tamamen zıt birini oynadığını belirten Kuzum, "Karakterim çok bağıran biri, oysa ben normalde hiç bağırmam" dedi.

        6

        Ayrıca rolüne, Türk kültüründen izler taşıyan 'el öpme' sahnesi gibi özgün dokunuşlar ekleyerek, hikâyeye kişisel ve kültürel bir derinlik kazandırdığını da sözlerine ekledi.

        #Boran Kuzum
