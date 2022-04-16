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Borç kavgası kanlı bitti

Ankara'da Volkan Akpınar ile Refik Öztürk arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti

Borç kavgası kanlı bitti
DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Refik Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak'ta meydana geldi. Refik Öztürk, borç- alacak anlaşmazlığı yaşadığı Volkan Akpınar'ın dükkanına geldi. İkili, bir süre kapı önünde tartıştı.

Refik Öztürk, tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Akpınar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor.

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